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موانئ البحر الأحمر: ميناء بورتوفيق يستقبل 300 سيارة بوزن 600 طن

كتب:

كريم روماني
01:20 م | الجمعة 16 يونيو 2023
تداول السفن - صورة أرشيفية

تداول السفن - صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و585 شاحنة و466 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 396 شاحنة و410 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع، 189 شاحنة و56 سيارة.

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين أمل والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، وغادرت العبارتين أمل والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و240 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي سينا، ايلة وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة KALINA على متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1850 راكبا.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.