«DMC» تبرز ملف «الوطن» حول تناول قضايا المرأة في الحوار الوطني

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتناول قضايا المرأة بالحوار الوطني، بعنوان «قضايا المرأة.. توعية وتمكين واسترداد حقوق»، واخر حول الإنجازات الكبيرة في ملف التعليم بعد ثورة 30 يونيو، بعنوان «30 يونيو.. نهضة التعليم والبحث العلمي».

المرأة ممثلة في الحوار الوطني

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ المرأة ممثلة في الحوار الوطني بجميع قضاياها سواء تعليمية أو تثقيفية أو صحية وغيرها، وجرى تمكينها على جميع المستويات، إذ رأينا الباحثة والخبيرة وأيضا المرأة في مجلس الأمناء فضلا عن النساء الذين يعانون من مشكلات وقضايا وجاءوا من أجل توصيل أصواتهن لحل أزماتهن.

وأضافت «رشوان»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة «DMC»، أنّ المرأة تعيش عصرها الذهبي وحصلت على العديد من المكتسبات والحقوق، مؤكدة على أهمية تناول ومناقشة جميع قضايا المرأة من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للمجتمع.