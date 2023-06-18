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«القومي للمرأة»: ثورة 30 يونيو دعمت المرأة ودستور 2014 أرسى حقوقها

كتب:

منى صلاح
05:37 ص | الأحد 18 يونيو 2023
مداخلة عضو المجلس القومي للمرأة لنون القمة على إكسترا نيوز

مداخلة عضو المجلس القومي للمرأة لنون القمة على إكسترا نيوز

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، إنَّ مكتسبات المرأة المصرية من ثورة 30 يونيو كثيرة ومتعددة الأوجه، أبرزها ما نصت عليه العديد من مواد دستور 2014 بشكل مباشر وانعكس على وضعها في المجتمع، لافتة إلى المادة الأولى أكدت على أن «نظام الدولة يقوم على المواطنة».

البغدادي: 20 مادة من الدستور المصري لضمان حماية واحترام حقوق المرأة

وأضافت «البغدادي» خلال مداخلة هاتفية لفقرة «نون القمة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدستور المصري تضمن ما يقرب من 20 مادة للمرأة في إطار الاحترام والحماية والشمول، مؤكدةً أنَّ المرأة المصرية تتصدر المشهد في نجاح ثورة 30 يونيو وما بعدها بدعم وتوجيهات القيادة السياسية.

المادة 11 من الدستور الحالي تكفل المساواة بين المرأة والرجل

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة: «المادة رقم 11 في الدستور المصري الحالي أكدت بأن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وأنها تلتزم بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف والتمييز وتتخذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيل مناسب في المجالس النيابية وأيضا تحدد القانون وتكفل حقها في تولي الوظائف».

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