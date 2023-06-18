عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني يناقش اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي

أشاد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإجراءات التي قامت بها الأمانة الفنية للحوار الوطني، لتجميع التوصيات المقدمة إليها، من أجل رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحوار الوطني يناقش اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، أن جلسات الحوار الوطني اليوم، ستتطرق إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، وكيفية حل المعوقات التي تواجه منظمات العمل الأهلي، وأيضا كيفية قيام هذه المنظمات والمؤسسات بدور حقيقي وبناء ضمن خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

دور مهم للمؤسسات والجمعيات الأهلية

وقال «عزمي» إن الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات والجمعيات، مهم للغاية، ويجب أن يتواكب مع دور الحكومة في حل المشكلات وتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري.