محافظ الإسكندرية لأولياء أمور الثانوية العامة: امتحان اللغة العربية مطمئن

طمأن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمدرسة الأنفوشي الثانوية بنين التابعة لإدارة الجمرك التعليمية، عقب تفقده أول أيام امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع، قائلا إن امتحان اللغة العربية مطمئن.

جاء ذلك بعدما تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بدء امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع للعام الدراسي 2022/ 2023، في عدد من مدارس الإسكندرية للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات.

إجراءات الثانوية العامة بالإسكندرية

وخلال الجولة، أكد «الشريف» لأولياء الأمور أنه حريص على عدم دخول اللجان لعدم تشتيت الطلاب، مشيرا إلى أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد علي اتباع جميع التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

أعداد طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

من جانبها، أوضحت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لأداء امتحان اللغة العربية بلغ 57332 طالبًا، منهم 23056 للشعبة الأدبية، و21444 للشعبة العلمية، و9845 للرياضيات، و2234 دولي، يؤدون امتحاناتهم أمام 148 لجنة بالإدارات التعليمية التسعة، ومن المقرر أن تنتهي في 15 يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 32 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان.