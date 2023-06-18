انطلاق امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية

انطلق منذ قليل، امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية، حيث يؤديه اليوم 56579 طالبًـا منهم 23056 للشعبة الأدبية، و21444 للشعبة العلمية، و9845 للرياضيات، و2234 دولي، فيما شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير المناخ الجيد للطلاب.

فيما تواجد أولياء الأمور أمام اللجان منتظرين خوض الطلاب الامتحانات والخروج بوجوه مبتسمة أملا في النجاح والتميز.

محافظ الإسكندرية يتواجد بمدرسة الأنفوشي

ومن المقرر أن يتواجد محافظ الإسكندرية، بمدرسة الأنفوشي الثانوية بنين، بإدارة الجمرك التعليمية، لمتابعة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية ضمن انطلاق المواد الأساسية من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023.

إجراءات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية

وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات التي انطلقت اليوم بأداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية.

وأوضح أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد علي اتباع جميع التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

تفاصيل أداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية

من جانبه، قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لأداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية بلغ 56579 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 148 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وأوضح أنه من المقرر أن تنتهي في 15 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه قد جرى تجهيز 32 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان.