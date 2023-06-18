أبو الغيط: القضية الفلسطينية احتلت حيزا مهما من المناقشات مع ممثل الاتحاد الأوروبي

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والوفد المرافق له، حيث انتهت جولة المشاورات المثمرة بينهما.

وأكد أبو الغيط، خلال كلمته في مؤتمر صحفي قبل قليل، الحرص على الصداقة التاريخية والعلاقات المتميزة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، سواء بالنسبة للجانب العربي أو الأوروبي، كما جرى الاتفاق على تعزيز العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق المواقف إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنّ المباحثات تطرقت لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات بالمنطقة، خاصة فيما يتصل بتسوية الأزمات في السودان وليبيا، والحاجة لمعالجة جذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الهجرة الغير شرعية، خاصة عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث احتلت القضية الفلسطينية حيزا مهما من المناقشات، وجرى التأكيد على ثوابت ضرورة إقامة سلام عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين، وتفعيل مبادرة السلام العربية.