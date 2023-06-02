برنامج «هذا الصباح» يبرز تغطية «الوطن» لحوار أمين عام جامعة الدول العربية

سلط برنامج «هذا الصباح» الذي يقدمه الإعلامي باسم طبانة، على قناة «اكسترا نيوز»، الضوءّ، على عدد جريدة «الوطن»، اليوم الجمعة 2 يونيو 2023.

الموقع أبرز تغطية الوطن لحوار الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على قناة «اكسترا نيوز»، الذي أُذيع في السابعة من مساء أمس، الخميس.

الشارع العربي في حاجة إلى الانصات لهذا الحوار

وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال رائف، إن تصريحات «أبو الغيط» كانت مهمة للغاية، والشارع العربي في حاجة إلى أن ينصت إليها ويضعها بعين الاعتبار، لأنها ركزت على محاور كثيرة، سواء فيما يتعلق بفترة 2011 وما تبعها من فوضى لحقت بالكثير من الدول العربية والتحديات الراهنة التي تواجه المجموعة العربية وقدرة المجموعة العربية على مواجهة هذه التحديات.

حوار صريح

وأكد، أن الحوار كان صريحا وتناول الكثير من المحطات التي يجب أن نتوقف أمامها، منها ما تعرضت له الدول العربية في عام 2011، حتى لا تتكرر مثل هذه السيناريوهات، وخاصة مع الأزمات العالمية الراهنة.