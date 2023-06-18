أبو الغيط: العمل الدولي مهم لحل الأزمة السودانية

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والوفد المرافق له.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد قبل قليل، بجامعة الدول العربية، إنّ المناقشات تطرّقت إلى الأوضاع الصعبة في السودان، خصوصا في إطاره الإنساني هناك، مؤكدا ضرورة تناسق العمل الدولي، خاصة المبادرات المختلفة لإنقاذ الموقف سياسيا واقتصاديا وإنسانيا وأمنيا.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنّ نقل خلال المباحثات قلقه تجاه الأوضاع الأمنية في دارفور، بعد انتشار خطاب الكراهية والقتل.