الرئيس الموريتاني لـ«أبو الغيط»: ندعم الجهود العربية لحل الصراعات المسلحة بالمنطقة

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يصاحبه وفد رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

انتهاء الاستحقاقات الانتخابية في موريتانيا

وأضاف المتحدث أن الرئيس الموريتاني قدم شرحًا مستفيضًا حول مختلف مراحل التحضير للانتخابات بداية من إجراء الحوار السياسي الوطني الذي ضم كافة الأحزاب السياسية الموريتانية، ووصولاً إلى تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتوافق جميع الأحزاب السياسية.

تهنئة لموريتانيا

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام هنأ الرئيس ببدء موريتانيا العمل على إنتاج الغاز الطبيعي في حقل «السلحفاة أحميم» المشترك مع السنغال في نهاية العام الجاري، مؤكدًا على أهمية وضع التشريعات والقوانين اللازمة لضمان الاستفادة من هذه الثروة في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الموريتاني.

تثمين موريتانيا لجهود الجامعة العربية

وأوضح المتحدث أن الرئيس الموريتاني التقى بالمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، إذ ألقى كلمة أعرب فيها عن تثمين موريتانيا لجهود الجامعة وإنجازاتها في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات.

كما أكد في كلمته على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبادرة السلام العربية، وعبر الرئيس الغزواني عن دعم كافة الجهود العربية والدولية لحل الصراعات المسلحة في اليمن وسوريا وليبيا والسودان.

وفي ختام كلمته، رحب الرئيس باستضافة بلاده لأعمال القمة العربية التنموية الخامسة يومي 6 و7 نوفمبر من العام الجاري.