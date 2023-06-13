رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أبو الغيط يحذر من خطط إسرائيل لبناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية

كتب:

ا ش ا
11:33 ص | الثلاثاء 13 يونيو 2023
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططات لبناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطط تقوض حل الدولتين عبر قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل.

تحذيرات من تنفيذ خطط لبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة

 وطالب أبو الغيط في بيان اليوم الثلاثاء، الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف صارم ضد الخطط الإسرائيلية المُزمعة دفاعًا عن حل الدولتين الذي تروج له واشنطن مؤكداً أن الاستيطان ينسف السلام وأنه لا يمكن الحديث عن تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو عن سلام إقليمي في المنطقة، بينما الأراضي الفلسطينية يتم قضمها كل يوم.

وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن ثمة معلومات متداولة في منصات إعلامية حول الموضوع، وأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تسعى للحصول على ضوء أخضر أمريكي للمُضي قُدماً في خططها. 

إسرائيل ترفض أن تكون شريكًا في عملية سياسية سلمية 

ونقل عن أبو الغيط قوله إن حكومة نتنياهو ترفض أن تكون شريكًا في عملية سياسية سلمية تفضي إلى التسوية الشاملة، وأن همها الأول والأخير هو إرضاء الأجنحة الأشد تطرفًا على الساحة السياسية الداخلية، واسترضاء جماعات الاستيطان والتيارات القومية الدينية.

اقرأ المزيد:

الجامعة العربية تتلقى مبادرة وطنية سودانية لحل الأزمة

أبوالغيط يغادر إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن عن التعاون مع الجامعة العربية

الجامعة العربية تحتفل بيوم البيئة العالمي.. إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي

الرئيس الموريتاني يُشيد بجهود الجامعة العربية في توثيق العلاقات بين أعضائها
بقلم ا ش ا