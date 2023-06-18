عضو بمجلس الشيوخ: الحوار الوطني يناقش تحديات الشباب

قال الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الشباب ليس فئة مستثناة، لكنها طاقة تحرك الوطن، لأن قرابة 65% من المصريين شباب، مشددًا على أن الحوار الوطني يناقش التحديات.

تشريح الشباب المصري طبقا لأعمارهم واهتماماتهم

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «الجيل الجديد من الشباب ذكي، حيث يجرى تشريح الشباب المصري طبقا لأعمارهم واهتماماتهم، من أجل التعرف على قضاياهم والتحديات التي تواجههم».

عضو بمجلس الشيوخ: أي أمة شبابها لم يعد جيدا تكون خاملة

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّه بعد ثورة 30 يونيو وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بالشباب وتمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم، وخرجت المؤتمرات السياسية بتوصيات كثيرة جدا، وتعتبر التنسيقية إحدى مخرجات المؤتمرات الرئاسية التي رعاها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن أي أمة شبابها لم يعد جيدا تكون خاملة.