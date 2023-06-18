أكاديمية البحث العلمي تبحث بناء القدرات البشرية مع COSPAR لعلوم الفضاء

استقبلت الدكتورة جينا الفقي، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية، نيابة عن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور جان كلود ورم، رئيس اللجنة الدولية لأبحاث الفضاء COSPAR، وذلك في إطار تعاون أكاديمية البحث العلمي والاتحادات الدولية ونظم الاجتماع اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، أحد التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية.

تعزيز وتسهيل البحث العلمي

وناقش الجانبان خلال الاجتماع بمقر أكاديمية البحث العلمي، مقترحات للتعاون المشترك بين الأكاديمية واللجنة الدولية لأبحاث الفضاء COSPAR، إذ إنّ اللجنة الدولية لأبحاث الفضاء هي منظمة دولية تعمل على تعزيز وتسهيل البحث العلمي في الموضوعات المتعلقة بالفضاء، ويمكن أن يوفر التعاون مع كوسبار للباحثين المصريين إمكانية الوصول إلى الشبكات الدولية للخبراء وفرص التمويل.

وفي كلمتها خلال الاجتماع، أوضحت الدكتور جينا الفقي، أهمية بناء القدرات البشرية، ومنها رعاية شباب الباحثين والطلاب وتدريبهم، الذي يعد محورا من محاور برنامج الفضاء الوطني، كما أكدت اهتمام الأكاديمية بالتعاون مع الاتحادات الدولية عامة، وخاصة اللجنة الدولية لأبحاث الفضاء COSPAR.

وأشارت الدكتورة جينا الفقي، إلى استعداد مصر لدعوة اجتماعات الجمعية العمومية في عام 2028، كما أنّ الأكاديمية ترحب بعقد أنشطة علمية بالاشتراك مع اللجنة الدولية لأبحاث الفضاء (COSPAR)، وقدّمت الفقي دعوة موجهة للدكتور جان كلود ورم لعقد أنشطة تهتم بتنمية وبناء قدرات الباحثين في مجال علوم الفضاء.

أبحاث الفضاء الدولية

وفي سياق متصل، رحب الدكتور جان كلور ورم، بالدعوة، موضحا الدور الهام الذي تلعبه اللجنة الدولية لأبحاث الفضاء، ليس فقط متابعة أبحاث الفضاء الدولية، بل تعد الجسر الذي تفهم من خلاله دول العالم أنّ التعاون وليس المنافسة أمر ضروري لمستقبل البشرية، فضلا عن تشجيع البحث العلمي في مجال الفضاء على المستوى الدولي، مع التركيز على تبادل النتائج والمعلومات والآراء، وتوفر منتدى مفتوحًا لجميع العلماء، سعيا من اللجنة الدولية لأبحاث الفضاء إلى ضمان إجراء جهود دولية نشطة لبحوث الفضاء وتشجيع الأدوار الهادفة في جميع الأنشطة للعلماء الشباب، الذين يمثلون مستقبل أبحاث الفضاء الدولية، كما اوضح ان من مهام اللجنة الدولية لأبحاث الفضاء والتى تتمثل في تجميع القدرات العلمية العالمية للتعاون الدولي في أبحاث الفضاء والذين سيقومون من خلال اللجنة بمشاركة نتائج أبحاثهم وبناء الروابط وتشجيع التعاون مع العلماء من جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز تطوير حياتهم المهنية ودعم المشاركة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في المشروعات ذات الاهتمام المشترك مثل حماية الكواكب وطقس الفضاء والحطام الفضائي ودعم برامج الفضاء المطورة من خلال فرص للتفاعل المباشر مع القادة في وكالات الفضاء، والتوجيه الأساسي بشأن متطلبات الحماية الكوكبية، وتقديم المشورة بشأن البعثات المستقبلية.

وفي نهاية الاجتماع، قدّم الدكتور جان كلود ورم، الشكر والتقدير لأكديمية البحث العلمي على إتاحة الفرصة لمقابلة الباحثين المصريين المتخصصين في مجال بحوث الفلك وعلم الفضاء، ووعد بالتطلع إلى أنشطة مشتركة مع الأكاديمية.