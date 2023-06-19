للمزارعين.. أسباب ظاهرة تساقط المانجو خلال شهر يونيو وكيفية العلاج

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أسباب ظاهرة سقوط ثمار المانجو خلال المرحلة الحالية، موضحاً أن ظاهرة سقوط الثمار المنتشرة طبيعياً في أشجار المانجو تحدث عادة عقب عملية الإخصاب والعقد مباشرة أو أثناء نضج واكتمال التسوية في الثمار.

أضاف لـ«الوطن» أن التساقط في المانجو يحدث على فترتين يسمى الأول بالتساقط المبكر الذي يحدث بعد انتفاخ المبيض وتكوين الاندوسبرم البذري للثمرة، أما التساقط الثاني فيعرف بتساقط يونيو الذي يحدث خلال الفترة السريعة لتكوين الجنين والذي حدث مبكراً هذا العام بسبب الموجات الحرارية المرتفعة وهو الذي سبب زيادة في معدل التساقط وطال البرتقال والرمان أيضاً، لافتاً إلى أن هناك نوعا آخر من التساقط يعرف بتساقط ما قبل الجمع حيث تسقط الثمار وهى على وشك النضج.

كيف يحدث تساقط المانجو من الشجرة؟

تابع أن التساقط يحدث نتيجة انفصال منطقة في الثمرة إما في منطقة اتصال العنق بالثمرة أو قد تحدث في طبقة القشرة والبشرة للثمرة قرب العنق بمسافة نصف ملليمتر في العنق أو عمقاً فى الثمرة والذي يختلف مكانة باختلاف الصنف وعمر الثمرة، ويحدث الانفصال نتيجة انخفاض مستوى الأوكسينات في الثمار أو إلى التدرج الاوكسينى على جانبي منطقة الانفصال.

فأن كان مستوى الأوكسين على الجانب الداخلى أكبر منه على الجانب الخارجي فى هذه الحالة لا يحدث التساقط آما أن قل المستوى الاوكسينى الداخلى ليتساوى مع مستواه الخارجي البعيد عن منطقة التساقط فى هذه الحالة تتكون منطقة الانفصال ويزداد احتمال تساقط الثمرة عند فشل الاخصاب وعدم تكون جنين أو تكون جنين مشوه وناقص حيث يترتب علية انخفاض المحتوى الاوكسينى للثمرة وبالتالي انخفاض قدرتها على المنافسة للحصول على المواد والعناصر الغذائية اللازمة لنموها إذ إن الإفراز الهرموني يحدث مناطق جذب لهذه العناصر.

كيفية علاج تساقط المانجو؟

أشار الى ضرورة تحسين الحالة الصحية والفسيولوجية لشجرة المانجو باجراء رشة عاجلة بالأحماض الأمينية ومحفزات النمو والعناصر الصغرى وخصوصا الحديد والزنك، وإجراء رشة عاجلة قبل حدوث الموجات المناخية الحادة ورشة أخرى بعد انتهاء الموجة الحارة بحوالى من 1-2 يوم، والرش بسليكات البوتاسيوم والألومنيوم هو جزء من الحماية وليس كلها حيث أن توفر المياه ودرجة حرارتها وكمية الظل "المتحرك" وحالة الشجرة الصحية ونوع التربة والصنف وكثافة الشجرة والتغطية وغيرها تساعد في نجاح الحماية.