لماذا تأثر محصول المانجو بالعاصفة الترابية الماضية؟.. اعرف الأسباب

مع ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الجوية الشديدة والموجات الخماسينية، يزداد القلق لدى المواطنين على المحاصيل الزراعية التي تتأثر بمثل هذه الأجواء، وخصوصا المانجو الذي أكدت شعبة الفاكهة تأثره بشدة نتيجة الحالة الجوية وارتفاع درجات الحرارة.

الدكتور محمد عبد ربه، مدير معمل المناخ الزراعي، أكد أنه لا يوجد حصر واضح لتضرر المانجو خلال الفترة الماضية من حالة الطقس.

وأضاف عبد ربه، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن كل صنف وله ظروفه الخاصة، «هناك مزارع اهتمت بالجو وأنشأت مصدات رياح لحماية النباتات، مما جعل تأثير هذه الموجة أقل، وهناك أصناف أخرى تأثير التقلبات عليها ليس شديدا، أما الأصناف المحلية فالتأثير عليها أشد من الأصناف المستوردة بصفة عامة».

أنواع تأثرت بالموجة

وتابع: «أنواع الزبدية وألفونس والسكري هذا العام قليلة والموجة عندما جاءت أكملت عليه وقللته أكثر، منطقة الدلتا أقل المناطق تأثرا بصفة عامة، وخصوصا منطقة الساحل الشمالي بعمق 20 كيلو من ساحل البحر المتوسط، والتأثر فيها صفر لأن العاصفة لم تصل إليها، وبها كمية كبيرة من المانجو سواء في كفر الشيخ والبحيرة فمزروع بهما كميات كبيرة مثل رشيد وإدكو والمحمودية ومطوبس، وهم لم يتأثروا بأي شكل».

تأثير الموجة الحارة ظاهر في الصعيد

وأكد أنه عندما ندخل إلى الداخل يزيد التأثر، وخصوصا في الصعيد فالتأثر بالموجة الحارة شديد جدا، «هناك أصناف كانت دخلت على مرحلة الجمع فحدث تساقط للثمار، وهذا ليس عليه تأثير، ونفس الصنف لو روحنا شمال الدلتا سنجد أن الثمرة في مرحلة تشبه الليمونة في الحجم، ونفس الثمرة في إلمنيا تكون في حجم البرتقالة، وهي أصناف متأخرة، وهناك أصناف أخرى مبكرة متواجدة في الصعيد اقتربت من الجمع، وهو ما يؤثر على الإنتاجية بصفة عامة والتي ستكون منخفضة».

وتشهد البلاد موجة حارة جديدة خلال الساعات المقبلة، ورياح محملة بالأتربة والرمال.

درجات الحرارة الأربعاء 7 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والصغرى 28.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

درجات الحرارة الخميس 8 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 29.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 31.

درجات الحرارة الجمعة 7-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 27.