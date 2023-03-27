توصيات عاجلة من «الزراعة» لمزارعي المانجو والزيتون لمنع تساقط العقد

أصدَر مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة توصيات عاجلة لمزارعي الزيتون والمانجو، لعدم التعرض لظاهرة تساقط العقد وفشل الإخصاب خلال مرحلة التزهير الحالية ومن ثم فشل تكون الثمار في مرحلتها الأولى.

أكّد «المركز» أنَّ هناك عدة أسباب لتساقط العقد الحديث للزيتون والمانجو وعلى رأسها سوء تغذية الشجرة، والرى الغزير خلال فترة العقد، والتعطيش الشديد ثم الري بغزارة، والري أثناء ارتفاع درجات الحرارة ونقص الحديد أو الزنك أو البورون فى الشجرة، والأصابة بالأمراض مثل البياض الدقيقي وعفن الأجنة الداخلى الذي يؤدى إلى تساقط الثمار بعد العقد بـ 45 يومًا.

زراعة أشجار الفاكهة في الأراضي الطينية الثقيلة من أسباب فشل عقد الثمار

تابع أن من بين أسباب فشل عقد ثمار أشجار المانجو والزيتون أيضا التربة الكلسية أو المياة القلوية، وزراعة أشجار الفاكهة في الأراضي الطينية الثقيلة السيئة الصرف أو المحلية، أو الأراضي التى يرتفع فيها مستوى الماء الأرضي عن 120 سم من سطح التربة خصوصاً في الأجواء الحار الجافة، والتذبذبات العالية في الحرارة وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار.

أكّد أنَّ أهم الأسباب التوقعات للتذبذبات الحرارية العالية بداية من ليلة الأربعاء المقبلة وتستمر عدة أيام، ويتوقع انخفاض الحرارة ليلاً دون الـ10 درجات مئوية وتظل الحرارة نهاراً حوال الـ25 درجة مئوية وترتفع لتصل إلى فوق الـ31 الدرجة مئوية.

كيف يمكن تلافي تساقط العقد؟

شدد المركز، في تقريره، على ضرورة الدعم القوي للأشجار التي دخلت في مرحلة الإخصاب والعقد وذلك عن طريق تحسين الحالة الصحية والفسيولوجية للشجرة بإجراء رشة عاجلة بالأحماض الأمينية ومحفزات النمو والعناصر الصغرى وخصوصاً الحديد والزنك، والرش بسليكات البوتاسيوم والالومنيوم لدعم النبات. كذلك أن تقصير فترات الري مع الري على «شفتات» أمر واجب مع الامتناع تماماً عن الري وقت الظهيرة خاصة في أثناء الموجات الحارة.

أما في مرحلة بداية العقد في المانجو والزيتون وتكوين الثمار فيجب الابتعاد تماماً عن كل مصادر الأزوت عدا نترات الكالسيوم خاصة في الأجواء الحارة المتذبذبة، مع الاهتمام الزائد بمركبات عالي الماغنسيوم والمنجنيز والكالسيوم في صورة الفوسفيت وذلك لالتئام الجروح الناتجة عن تكوين مناطق الانفصال.