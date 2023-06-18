رئيس «فنية الحوار الوطني»: الجامعات قاطرة التنمية ولا تطور للمجتمعات دونها

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أهمية الجامعات كقاطرة تقدم وتنمية، وأنه لا مجتمع متطور دون جامعات متطورة.

لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة

وأوضح فوزي، خلال كلمته في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أنّ غرض الحوار الخروج بمخرجات عملية متوازنة قابلة للتطبيق تراعي مصالح الجميع، وأن الحوار فرصة إيجابية وسانحة لاتخاذ خطوات للأمام.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية أنّ انتخاب العمداء ورؤساء الجامعات ليس وسيلة لاستقلال الجامعات والتعيين أيضا لا يخل باستقلالها، وفيما يتعلق بسفر أساتذة الجامعات والطلاب للخارج، مؤكدا أنّه لا شك أن الجميع يحتاج إلى جامعات أفضل، وأن الاحتكاك بالداخل والخارج أفضل وسيلة للتعلم فبالتالي يجب أن نيسر احتكاك أبنائنا وأستاذتنا مع نظرائهم بالخارج.