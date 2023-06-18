عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني شعبي وليس نخبويا.. ويناقش تحديات تواجه الشباب

قال الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الحوار الوطني شعبي وليس نخبوي، لذلك فقد اعتمدت مرحلة جمع البيانات على كل فئات المجتمع، وتلقت الأمانة الفنية قرابة 90 ألف مقترح، وجرت فلترتها وهو ما أسفر عن 3 محاور انبثقت منها 19 لجنة.

الحوار الوطني يناقش تحديات تواجه الشباب

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن الحوار الوطني يناقش التحديات التي تواجه الشباب، مشددًا على أن هذا الجيل من الشباب واع جدا وسابق عصره بسبب الانفتاح الكبير على التكنولوجيا، ومن ثم فإنه يحتاج إلى وضع برامج خاصة.

التعامل مع الشباب بالعقلية الإبداعية

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «يجب أن نتعامل مع الشباب بالعقلية الإبداعية، وليس العقلية الثابتة، والاتجاهات الحديثة تركز على الذكاء الاصطناعي، والتطلعات كلها تكنولوجية، وبالتالي يجب موضع موانع تتعلق بعدم جعلهم يدمنون التكنولوجيا ولا ينسون الرياضة».