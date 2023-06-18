قارئ قرآن لـ «قناة الناس»: الشعراوي دافع عن مصر وأهلها

قال الشيخ أحمد تميم المراغي، قارئ القرآن الكريم، إنَّ هناك العديد من المواقف لإمام الدعاة الراحل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي والتي تشهد له بشجاعته وعلمه، أبرزها دعاؤه لأحد رؤساء مصر السابقين، بجانب دعوته الشهيرة لبلاده مصر ودفاعه عنها وعن إيمان شعبها.

المراغي: الشعراوي يكفيه قوله المشهور عن مصر

وأضاف «المراغي» خلال تقديمه برنامجه «مع التلاوة» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ إمام الدعاة الشعراوي يكفيه قوله المشهور عن مصر، ومقولته الآتية «من يقول عن مصر إنها أمة كافرة إذن فمن المؤمنون؟ من المسلمون؟.. مصرُ هي التي صدَّرت علم الإسلام حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام».

مصر الأزهر وأرض الأولياء

وتابع قارئ القرآن الكريم، «أنقول عنها ذلك مصر الأزهر.. مصر الأولياء.. مصر الرجال.. والجيش القوي والشرطة الباسلة نسأل الله أن يحفظها ويحفظ قادتها ويحفظنا أجمعين ويرحم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة واسعة».