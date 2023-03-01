شحاتة العرابي مع «الشيخ الشعراوي».. حكاية مشهد للإذاعي في «إمام الدعاة»

حالة من التعاطف الكبير ظهرت مع الإذاعي الشهير شحاتة العرابي، بعد إعلان إحالته للمعاش بعد بلوغه سن التقاعد القانونية في إذاعة القرآن الكريم، ولأن الكثيرين اعتادوا على سماع صوته كل صباح، فكان الأمر مؤثرا وطالبوا ببقائه في مقعده، وناشدوا هيئة الإذاعة بمد فترته ولو لبرنامج قصير، قبل أن يستجيب الله لدعوات الملايين، ويحصل على وعد من الهيئة الوطنية للإعلام بتواجده من خلال برنامج كما تمنى.

شحاتة العرابي.. 35 عاما خلف الميكروفون

35 عاما من العمل الإذاعي خلف الميكروفون قضاها شحاتة العرابي، رشحته للمشاركة في الأعمال التليفزيونية، ولعل البعض يتعجب من ذلك، لكنه شارك بالفعل في مسلسل تليفزيوني وهو مسلسل «إمام الدعاة» عن قصة حياة الداعية الشيخ محمد متولي الشعراوي.

في إحدى حلقات المسلسل، ظهر شحاتة العرابي، وهو يقدم برنامجا إذاعيا، يستضيف خلاله الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي جسد دوره آنذاك الفنان حسن يوسف، فجاء شحاتة بجانبه، وتحدث بصوته الرخيم الشهير، واختتم فيه الحوار بجوار الفنان.

العرابي يعلن عودته للإذاعة

وكان «العرابي»، تحدث لـ«الوطن»، إنّه تلقى اتصالا هاتفيا من الإعلامي حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أخبره خلاله أنّه لن يتخلى عنه، وأنّ الإذاعة لن تتخلى عن واحد من عمالقتها، مضيفا أنّ الله استجاب لدعوات الملايين من المحبين الذين اعتادوا على سماع صوته، وأحزنهم نبأ إحالته للمعاش بعد بلوغه سن المعاش القانونية.