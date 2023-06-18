موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. «التعليم» تجيب والتنسيق يستعد

كشفت وزارة التربية والتعليم الفني، ممثلة في الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث أوضح مجاهد، وفقاً لتصريح خاص لـ«الوطن»، أنها ستكون في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل 2023، وذلك لجميع الشعب من صناعي وزراعي وتجاري وفندقي وإعداد مهني وكذلك طلاب نظام السنوات الخمس بمختلف الشعب الدراسية.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023: بعد العيد

وفي إطار متابعة أعمال وتجهيزات وزارة التعليم قبل موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 والتي من المقرر أن تكون في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، أوضح مجاهد، أن إعلان النتيجة سيكون بعد انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة، ورصد كل الدرجات وتحديد الأوائل لجميع النوعيات.

تنسيق الشهادات الفنية 2023

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداداتها لتنسيق الشهادات الفنية 2023 وغيرها من الشهادات من خلال الانتهاء من كل الاستعدادات اللوجستية لمكتب التنسيق الرئيسي في جامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات المختلفة، مؤكدة أن «الأعلى للجامعات» أقر العمل بنفس قواعد العام الماضي في تنسيق الجامعات 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس في هذا الشأن.