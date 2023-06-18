«التعليم» تعلن موعد امتحانات «الدور الثاني» للطلاب المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج «المصريين في الخارج» للعام الدراسي الحالي 2022-2023، السبت الموافق 8 يوليو 2023.

الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات الدور الثاني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج، هم «الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول بمصر والمتقدمين للدور الثاني على نظام ابناؤنا في الخارج، والطلاب الذين أدوا امتحانات أبناؤنا في الخارج بالدور الأول، ولهم دور ثان».

المستندات المطلوبة

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّ المستندات المطلوبة لدخول امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج، بالنسبة للطلاب الجدد المتقدمين من مصر، كما يلي.

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولارا.

- التقديم الإلكتروني لامتحان الدور الثاني من خلال المنصة الإلكترونية.

- تسليم أصل شهادة ميلاد الرقم القومي + أصل بيان درجات الدور الأول معتمدا من الإدارة التعليمية المختصة، موضحا به مواد الرسوب، للإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد.

وبالنسبة لطلاب أبناؤنا في الخارج من الدور الأول، فجاءت كما يلي.

- التقديم الإلكتروني لامتحان الدور الثاني من خلال المنصة الإلكترونية مع كتابة رقم الجلوس بالدور الأول، ولا يتم دفع أي رسوم لامتحانات الدور الثاني ولا يتم إرسال أي مستندات.

وبالنسبة لامتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين فقط، تبدأ الامتحانات يوم السبت 8 يوليو 2023 من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وفقا للجداول المعلنة على المنصة الإلكترونية.

خطوات التقدم للامتحانات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، على ولي الأمر اتباع الخطوات الآتية.

- إنشاء حساب خاص به على موقع أبناؤنا في الخارج.

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني أو تحديد المستوى من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر.

- سداد 150 دولارا أمريكيا عن امتحانات الدور الثاني للطلاب الجدد فقط، أو امتحانات تحديد المستوى عن كل طالب في أي مرحلة دراسية.

- تسجيل الاستمارة الإلكترونية مع التأكيد على نوع الامتحان (دور ثاني - تحديد مستوى) واستيفاء البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.