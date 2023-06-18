«التعليم»: ضبط 5 حالات غش في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، في مادة اللغة العربية بإجمالي 728439 طالبا، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى 1179 طالبا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية في الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة العربية في الفترة الثانية، بينما أدى 255 طالبا من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية الورقة الثانية.

تقرير غرفة عمليات الثانوية العامة

وحرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام المحافظة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية، لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان، خلال اليوم الثالث من الامتحانات، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ضبط 5 حالات غش بامتحان اللغة العربية

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 5 حالات غش إلكتروني، بمحافظات القاهرة، والشرقية، والغربية، وقنا، ومطروح بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان، حيث جرى ضبط هؤلاء الطلاب أثناء الغش باستخدام الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الدور الأول، يؤدون يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.