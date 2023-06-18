الجمعة.. أسرة الشيخ أبو العينين شعيشع بكفر الشيخ تُحيي ذكرى رحيله

تُحيي أُسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذكرى السنوية الثانية عشرة لرحيله، يوم الجمعة المُقبلة 23 يونيو 2023، بإقامة جلسة لقراءة القرآن الكريم، وذكر مناقبه ومآثره، واستقبال جميع مُحبيه، بمسقط رأسه بمدينة بيلا، بكفر الشيخ.

الاحتفال بالذكرى بالقرآن والابتهالات دينية

وأكد محمد عوض اليماني الشيخ، حفيد القارئ الراحل «نجل ابنة شقيقته»، في تصريحات صحفية، أن الأُسرة ستستقبل مُحبي جده بمنزل حفيده هشام صبح، وسيتخلل اليوم تلاوات قرآنية لعدد من القُراء، وابتهالات دينية، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والصحفيين والإعلاميين.

وأكد هشام صبح، حفيد القارئ الراحل «نجل ابنة شقيقته»، إنه يتم إحياء ذكرى القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع حتى يتذكره الجميع ويدعون له بالرحمة والمغفرة، لافتاً أنه يتم إقامة جلسة لقراءة القرآن الكريم، والابتهالات والتواشيح الدينية، وذكر مناقبه ومآثره، واستقبال جميع مُحبيه، وكل من تعامل معهم وتعاملوا معه عن قرب.

الشيخ أبو العينين شعيشع

وتحل يوم الجمعة المُقبل، الذكرى الثانية عشر على رحيل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذى وافته المنية يوم الخميس، 23 يونيو من عام 2011، بعد وعكة صحية ألمت به قبل وفاته، عن عُمر يُناهز 88 عاماً.

دُفن «شعيشع»، بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا، صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو.