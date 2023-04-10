حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع يُهدي مجموعة من صوره لمعهد أزهري يحمل اسمه

أهدى صفي الدين مصطفي أحمد شعيشع، حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، «نجل ابن شقيقه»، مجموعة صور خاصة بالشيخ أبو العينين شعيشع، إلى معهد فضيلة الشيخ أبو العينين شعيشع الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك تمهيداً لوضعها في حرم المعهد.

تسليم الصور إلى إدارة بيلا الأزهرية

وسلّم «شعيشع»، الصور إلى إدارة بيلا الأزهرية، بحضور كلاً من: الشيخ محمد أباظة، مدير عام إدارة بيلا الأزهرية، والشيخ منصور خاطر، وكيل الإدارة، وعلي البانوبي، موجه اللغة الإنجليزية بالإدارة، وعدد من القيادات الأزهرية.

وأوضح «شعيشع»، أن الصور المُهداه للشيخ أبو العينين شعيشع هي نسخ من صور له في شبابه، وصورة له أثناء تلاوته القرآن الكريم في هيئة الإذاعة البريطانية الـ«BBC»، وصورة له أثناء مرافقته للرئيس الراحل محمد أنور السادات في زيارة خارجية، وصورة له مع شقيقه الأكبر الشيخ أحمد شعيشع أثناء تسجيل القرآن الكريم في الإذاعة المصرية.

حفيد الشيخ «شعيشع» يشكر شيخ الأزهر ومحافظ كفر الشيخ

ووجّه «شعيشع»، الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعد إطلاق اسم جدّه الراحل علي معهد بيلا الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين، مشيراً إلى أن هذا التكريم هو تكريم لكل أهل القرآن الكريم.

وأشاد الشيخ محمد أباظة، مدير عام إدارة بيلا الأزهرية، بالصور المُهداه إلى معهد الشيخ أبو العينين شعيشع الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين ببيلا، لافتاً أن الشيخ «شعيشع» هو أحد أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي، وهو فخر لكل أبناء محافظة كفر الشيخ الذي ينتمي إلىها.

إطلاق اسم الشيخ أبو العينين شعيشع علي معهد بيلا الإعدادي الثانوى بنين

كان المجلس الأعلى للأزهر الشريف قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2023 علي إطلاق اسم فضيلة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، على معهد بيلا الإعدادي الثانوى بنين بمدينة بيلا، نظراً لمكانته في العالم العربي والإسلامي، والذي جاء تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2022.

جدير بالذكر، أن الشيخ أبو العينين شعيشع، يُعد واحداً من أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، حيث وُلد في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، في 12 أغسطس من عام 1922، وتُوفي فى 23 يونيو من عام 2011، عن عُمر يُناهز الـ88 عاماً، قضى خلالها رحلة عامرة فى تلاوة القرآن الكريم فى مشارق الأرض ومغاربها.