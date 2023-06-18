السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة رسميا.. وعيد الأضحى 28 يونيو

أعلنت المملكة العربية السعودية رسميا، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، وحلول أول ايام عيد الأضحى 28 يونيو، إذ تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، بعد صلاة المغرب، رؤية هلال ذي الحجة 2023، من أجل تحديد الموعد الشرعي لبداية الشهر ووقفة عرفات وعيد الأضحى 2023.

وطبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18 يوينو 2023م.

وتبقى رؤية هلال ذي الحجة 2023، في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 31 - 37 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 7 – 44 دقيقة، وفقا للحسابات الفلكية.

وحول موعد عيد الأضحى 2023 فإن غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكياً ستبدأ يوم الإثنين 19 يونيو 2023م، وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكيا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023م.