السلطات السعودية تحدد أول أيام ذي الحجة في السعودية 1444 مساء اليوم

مع نهاية شهر ذو القعدة واقتراب أداء مناسك الحج المرتبطة بشهر ذي الحجة، تتحرى السلطات السعودية لهلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرون من شهر ذي القعدة وذلك لتحديد أول أيام ذي الحجة في السعودية 1444.

وفي حالة رؤية هلال ذي الحجة، ستعلن السلطات السعودية أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر ذو القعدة، وأن غدا الإثنين هو أول أيام ذي الحجة في السعودية 1444.

أول أيام ذي الحجة في السعودية 1444

ودعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، مساء أول الجمعة، المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرون من شهر ذي القعدة.

وطالبت المحكمة العليا بإبلاغ أقرب محكمة وتسجيل شهادة رؤية الهلال أو الاتصال بأقرب مركز للمساعدة في الوصول إلى أقرب محكمة ،حال رؤية هلال ذى الحجة بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير

تحري هلال ذي الحجة مساء اليوم

في السياق ذاته، أعلنت الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية أن أول أيام ذي الحجة 1444 سيكون غدا الإثنين الموافق التاسع عشر من يونيو الجاري، وأن موعد عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري.

وأكّدت الجمعية الفلكية بجدة، أنَّ تحديد موعد أول أيام ذي الحجة تمّ وفقًا للحسابات الفلكية ولا يتمّ تأكّيده إلى بعد التثبت من رؤية هلال شهر ذي الحجة.