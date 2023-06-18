أسعار الأضاحي في السعودية 2023.. تختلف حسب النوع والحجم

ترتبط الأضحية بموسم الحج وهي سنة مؤكّدة لمن يمتلك القدرة المالية، ومع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، يستعد المواطنون في المملكة العربية السعودية لشراء الأضحية التي يريدونها ويكثر التساؤل عن أسعار الأضاحي في السعودية 2023.

أسعار الأضاحي في السعودية 2023

والأضحية لا تجب على حجاج بيت الله الحرام وإنما يجب عليهم «الهدي» حال كان الحاج متمتعًا، أو قارنًا، وفي هذه الحالة وجب عليه أن يذبح هديًا إذا وجده وإلا صام بدلًا عنه، وفقا لقوله تعالى «فمن تمتع بالعمرة إلى الحاج فما استيسر من الهدى» وأقله شاه، كما يجب على الحاج الذبح حال ترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظورات الحج، ولذا يكثر البحث عن أسعار الأضاحي في السعودية 2023.

وخصصت المملكة العربية السعودية تطبيق إحسان لحجز الأضحية، وتختلف سعر الأضحية باختلاف النوع والحجم، فيبلغ سعر خروف ونعيمي نحو 1490 ريالًا سعوديًا، ويبلغ سعر الخروف الضأن الروماني نحو 1080 ريالًا سعوديًا وسعر اللامب سواكني، يبدأ سعره من 1150 ريالًا سعوديًا ولحم الضأن الأسترالي يبدأ سعره من 1200 ريال سعودي.

اختلاف سعر الأضحية حسب النوع والحجم

فيما يبلغ سعر الخروف البربري نحو 855 ريالًا سعوديًا والحمل الكبير، فإن سعره يتراوح بين الـ 1700 ريال، وبين الـ2000 ريال سعودي، وسعر الخروف المتوسط في حجمه يبدأ سعره من 1400 ريال وسعر الحمل الصغير يبدأ من 1200 ريال سعودي.