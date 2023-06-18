نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: أبذل كل جهدي لإنهاء الحرب بالوسائل المتاحة

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه بذل كل جهده ولا يزال يبذل لإنهاء الحرب بالوسائل المتاحة، ومن ثم العمل على التنمية.

وتطرق «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى المبادرات المقدمة من أجل إنهاء الحرب في السودان، موضحًا: «في عالم مليء بالمصالح السياسية والاقتصادية، من الطبيعي أن تكون هناك مبادرات كثيرة، وقد تكون هناك مبادرات لا مصالح لها، ومصلحتها الوحيدة هي مصلحة وأمن السودان».

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: «المبادرات أحسب أنها كلها تستهدف إنهاء الحرب في السودان، ولكن هنالك بعض المبادرات قد لا تكون صالحة أو مواتية للوضع السوداني، وبالتالي فإن المبادرة التي تستهدف إنهاء الحرب في السودان يجب أن تراعي المصالح السودانية ووحدة السودان وسيادته وسيادة المصادر السوادنية».