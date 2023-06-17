مالك عقار: لابد من وقف الحرب حتى لا يتحول السودان لملاذ آمن للإرهابيين

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إنَّ السودان مريض ولكن لم يمت وسيتعافى، والخطورة في انهيار السودان أنه سيكون ملاذ آمن للإرهاب والإتجار بالمخدرات والقرصنة، فلابد لهذه الحرب أن تنتهي وأن يكون هناك جيش واحد بالسودان.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنَّه لم يتبق في السودان كثيرًا، فالبنوك نهبت وكل البيوت والمنازل نهبت والمواطنين قتلوا وهنالك عنف غير مبرر، وعنف ضد النساء، وهناك مبادرات كثيرة الهدف منها احتلال السودان والسودانيين لن يقبلوا بها.