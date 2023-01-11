النطق بالحكم على مالك عقار فيصل المحترق بتهمة النصب والتربح.. بعد قليل

تنطق محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، بالحكم على مالك عقار فيصل المحترق، في قضية التزوير والتربح، بعد الحكم عليه بالسجن بتهمة تعريض حياة سكان العقار للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

السجن لمدة 3 سنوات

وخلال انعقاد جلسة محاكمته في الأول من نوفمبر الماضي، عاقبت المحكمة مالك عقار فيصل المحترق، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 80 مليون جنيه، لاتهامه بتعريض حياة سكان العقار للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

تحقيقات النيابة في قضية عقار فيصل

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هانى لويس عبدالملك وصلاح الدين دياب عبد الجواد وأمانة سر عبدالعزيز مناع ورأفت عبدالتواب

وفي وقت سابق، بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، تم إحالته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مالك عقار فيصل المحترق»، للمحاكمة الجنائية، بتهمة تعريض حياة سكان العقار للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، عن اتهام مالك العقار، وذلك بعد تلقيها بلاغًا في 30 يناير الماضي، من قبل الأهالي بنشوب حريق في العقار، وتبين أن مصدر هذا الحريق مخزن أحذية في بدروم العقار بدائرة القسم، وأسفر ذلك عن احتراق العقار بالكامل، دون إصابات أو وفيات.