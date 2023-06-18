مهرجان شرم الشيخ للمسرح ينعى محمد السلاموني

نعى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الكاتب المسرحي محمد السلاموني، الذي وافته المنية قبل ساعات.

مهرجان شرم الشيخ ينعى محمد أبو العلا السلاموني

وكتب المهرجان، عبر صفحته: «تنعى إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ببالغ الحزن والأسى الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني الذي قدم مسيرة فنية طويلة من الإبداع على مستوى مصر والوطن العربي، وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة، ونسأل المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان».

أهم أعمال محمد أبو العلا السلاموني

يذكر أن من أهم مسرحيات الراحل، المحروس والمحروسة، سنوات الحب والملح، رجل القلعة، زهرة الياسمين، نسر الشرق، اللص والكلاب، المليم بأربعة.