نقابة الممثلين تنعى الكاتب محمد أبو العلا السلاموني

نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، الكاتب المسرحي والسيناريست محمد أبو العلا السلاموني، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عامًا.

وقالت النقابة في بيانٍ صحفي: «تتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن المُقرر أنّ تُشيع جنازة محمد أبو العلا السلاموني، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب اليوم الأحد، وذلك حسبما أعلنت الأسرة.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد أبو العلا

وكان الناقد محمد الروبي، قد كشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد أبو العلا السلاموني، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «رحل في لحظة يتمناها كل مبدع.. رحل وهو يتحدث إلينا في اجتماع مجلس إدارة المركز القومي يناقش ويدافع عن ضرورة استمرار مجلة المسرح.. رحم الله المبدع الكبير محمد أبو العلا السلاموني.. الرجل الذي أصر أن يهدينا أخر دروسه.. في جنة الله يا صاحب السيرة العطرة».

آخر إصدارات محمد أبو العلا السلاموني

وكان محمد أبو العلا السلاموني، قد أعلن قبل أيام، عن أحدث إصداراته، حيث كتب: «صدر لى عن طريق إدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة (إصدارات خاصة) كتاب (بيان للمسرح الشعبى).. نحو تأسيس نظرية للمسرح الشعبى، بالإضافة إلى مقالات للنقادالكبار (فؤاد دوارة، فاروق عبد القادر، محمد الروبى، أحمد عبد الرازق أبوالعلا، وفاء كمال) تطبيقًاعلى هذه القضية».