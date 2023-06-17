هاني شنودة يتألق في حفله بالتجمع الخامس.. قدم 3 مطربات على المسرح

قدم الموسيقار الكبير هاني شنودة، حفلاً على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس، حيث أمتع جمهوره بعدد كبير من المقطوعات الموسيقية المتنوعة والمختلفة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وقدم هاني شنودة، عددا من المطربات خلال الحفلة، وهن دينا الوديدي ونوران أبو طالب، بالإضافة إلى المطربة الكبيرة سيمون.

وأعربن الثلاثي عن سعادتهن الكبيرة، للغناء أمام الجمهور الضخم المتواجد، وبصحبة قامة موسيقية كبيرة بحجم هاني شنودة.

نوران أبو طالب: متأثرة بوجودي مع الموسيقار هاني شنودة

قالت المطربة نوران أبو طالب: «سعيدة ومتأثرة بوجودي مع الموسيقار العظيم هاني شنوده، وأريد أن أشكره على كل الفن العظيم الذي قدمه».

سيمون: أتمنى استمرار هاني شنودة في حفلاته

بينما قالت سيمون، سعيدة للغاية للغناء مع الموسيقار الكبير هاني شنودة، متمنية أن يستمر في تقديم حفلاته دائما.