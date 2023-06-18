سفارة فرنسا: قمة «من أجل اتفاق مالي جديد» في باريس بمشاركة الرئيس السيسي

أعلنت سفارة فرنسا في القاهرة، اليوم الأحد، أن باريس ستستضيف على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري قمة بعنوان «من أجل اتفاق مالي جديد»، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت السفارة الفرنسية، في بيان صحفي، أنه «ومن خلال حضوره في فرنسا، سيحمل الرئيس السيسي صوت مصر، هذه الدولة الأفريقية الكبيرة والعربية والمتوسطية، التي تبحث في مواجهة العديد من التحديات، عن تعزيز استراتيجيتها في خدمة نمو مستدام للشعب المصري».

قمة باريس لمراجعة أهداف التنمية المستدامة

ووفقاً للبيان، تنعقد قمة باريس في مناخ يتسم بزخم إيجابي، في الوقت الذي تعد فيه عملية إصلاح البنك الدولي، والرئاسة الهندية الحالية لمجموعة العشرين، والرئاسة البرازيلية القادمة لهذه المجموعة، بالإضافة إلى مراجعة أهداف التنمية المستدامة، والالتزامات المتخذة خلال مؤتمرات الأطراف.

تعزيز أجندة إصلاحات بنوك التنمية

وأضافت السفارة أن القمة ستقوم بتعزيز أجندة إصلاحات بنوك التنمية وصندوق النقد الدولي من أجل توفير تمويل للدول الأكثر حاجة وتمويل التحديات العالمية على نحو أفضل بالإضافة إلى العمل على حشد مزيد من التمويلات الخاصة من خلال صياغة آليات ضمان وتقاسم المخاطر من أجل إعادة توجيه التدفقات المالية نحو هذه الدول لاسيما دعم القطاع الخاص المحلي والبنية التحتية المستدامة.

قمة من أجل اتفاق مالي جديد

وتهدف قمة «من أجل اتفاق مالي جديد» إلى تسليط الضوء على الرهانات المالية الدولية في الوقت الذي ستسهم مشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات فى اعطاء الدفعة اللازمة من أجل الحصول على التحولات التي تفرض نفسها.