مصر تشارك في النسخة 54 من معرض باريس الجوي «لوبورجيه» غدا

كشفت وزارة الطيران المدني، عن أنّ الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، غادر مطار القاهرة الدولي إلى فرنسا اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من قيادات الوزارة والشركات التابعة، للمشاركة في فعاليات معرض باريس الجوي «لوبورجيه» في نسخته 54، التي تقام في الفترة من 19 حتى 25 يونيو الجاري، بمشاركة ممثلين عن دول العالم وكبرى الشركات العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء، والمهتمين بصناعة النقل الجوي بصفة عامة.

معرض لوبورجيه وصناعة الطيران في العالم

وأضافت الوزارة في بيان عنها، أنّ معرض لوبورجيه يعد واحدا من أهم المعارض الجوية في العالم، حيث يستقطب آلاف المشاركين من قطاع صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، وفرصة جيدة للشركات لعرض منتجاتها وتقنياتها الجديدة وإبراز قدراتها في مجال الابتكار التكنولوجي وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال، وعرض أحدث تطورات تكنولوجيا الطائرات والمعدات الخاصة بصناعة النقل الجوي، في ضوء وتيرة النمو الهائل والطلب المتزايد على الطيران خلال السنوات المقبلة.

ومن جهته، أكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، أهمية مشاركة وزارة الطيران وشركاتها التابعة في هذا الحدث العالمي كونه منصة دولية وفرصة جيدة تعزز التعاون التجاري في مجال تقنيات ومعدات الطيران والفضاء المتقدمة.

تبادل الخبرات مع شركات تصنيع وصيانة الطائرات

وأشار إلى أنّ المشاركة المصرية في المعرض تأتي في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني وسعيها الدائم لمواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال، والاطلاع على أحدث التقنيات في مختلف تخصصات صناعة النقل الجوي، إضافة إلى أهمية بناء سوق مشتركة ودعم الشراكات وتبادل الخبرات مع كبرى شركات تصنيع وصيانة الطائرات والمحركات، ما يسهم في ملاحقة المستجدات العالمية وزيادة القدرات التنافسية من أجل صياغة مستقبل أفضل وواعد لسوق النقل الجوي المصري.

وكانت مصر أعلنت قبل عدّة أسابيع، تنظيم معرض دولي للطيران والفضاء تحت اسم «معرض مصر الدولي للطيران 2024»، المقرر انطلاق نسخته الأولى في مايو المقبل بمطار العلمين الدولي، وبمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم.