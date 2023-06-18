أحمد عمر هاشم: الشعراوي منحة ربانية للأمة الإسلامية (فيديو)

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإمام محمد متولي الشعراوي له قدم صدق عند الله سبحانه وتعالى، يستحق ألا ننساه وأن نذكره دائما، وأن تتعرف الأجيال التى تشاهده من أبنائنا وأحفادنا، لافتا إلى أن الذين شاهدوه وعاصروه يتحدثون عنه بالفخار عن أحد الأئمة الكبار الذين يذكرون فى التاريخ على فترات متباعدة.

هاشم: الشيخ الشعراوي إمام مثَّل منحة ربانية

وأضاف «هاشم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مع الناس» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الشيخ الشعراوى أحد الأئمة الذين يمثلون منحة ربانية، أخبر عنها سيد البرية صلى الله عليه وسلم «يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها».

تابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، «كنت فى اللحظات الأخيرة أثناء غسل الشيخ الشعراوى، وأنا من قمت بتغسيله، منهم شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، والجميع كان مشغولا بهذا الفراق الذى يمثل نقصانا خطيرا فى هذه الأمة برحيل عالم بحجم الشعراوى».

للشعراوي مواقف عملية فى العبادة والاتصال بالله

وأضاف أن الشعراوى كانت له مواقف عملية فى العبادة والاتصال بالله سبحانه وتعالى، يعنى مثلا عندما أرادوا أن يطبعوا كتاب التفسير الذى كان يلقيه دروسا، قائلاً «اختاروا وقتئد مدير تحرير اللواء الإسلامي، وأخبار اليوم، فاجتمعوا وأختاروا أن أكون أنا الذى أراجع هذا التفسير، واجتمعوا وذهبوا إليه ليعرضوا عليه أن أكون أنا من يقوم بالمراجعة، فسبقهم هو وقال لهم الذى اعتزمتم على وهو الدكتور أحمد عمر هاشم، فأخبرهم بما كان فى قلبهم فكانت واحدة من كرامات فضيلة الشيخ الشعراوى».