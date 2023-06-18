أحد تلاميذ الشعراوي لقناة الناس: الإمام كان متواضعا موصولا بالله (فيديو)

قال الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، أحد تلاميذ الشيخ الشعراوي، إن إمام الدعاة محمد متولي الشعراوي، اصطفاه الله، لأسمى مهمة وهى الدعوة إلى الله، فكان موصولا بالله في أحاديثه التي أسماها خواطر ولم يسميها تفسير، وذلك من تواضعه الشديد.

داود يتحدث عن تواضع الإمام الشعراوي

وأضاف «داوود» خلال استضافته ببرنامج «مع الناس» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الإمام الشعراوى كان متواضعا جدا، وكان لا يذكر أبدا أنه وزيرا سابقا ولم يذكر شيئا من ذلك، قائلاً «من تواضعه وفق إلى زى سهل التكلفة جميل المظهر، فكان علامة مميزة لكل الشيوخ يرتدونه، فالشيخ كان موصولا بالله متواضعا مباركا».

ربانية الشيخ محمد متولي الشعراوي

وتابع المفكر الإسلامي، «وفى مسائلة القرآن الكريم، أول ما يلفت إنتباهنا هو ربانية الشيخ متولي الشعراوي، والتى ارتبط بها عمرى كله فى كتبى ورسالتى، فالشيخ كان لا يقول كلاما محفوظا من الكتب، فكان يبدأ ويتكلم فتنزل عليه الإلهامات والفيوضات فيحث أهل التخصص أن هذا الكلام جديد».