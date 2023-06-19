تكريم الفنانة إلهام شاهين في مهرجان «جربة» للسينما العربية

شارك عدد كبير من الفنانين في مهرجان جربة للسينما العربية بدورته الثانية في تونس، وشهد المهرجان تكريم الفنانة إلهام شاهين عن مسيرتها الفنية الطويلة، برفقة الفنانة التونسية منى نور الدين.

تكريم السينما السورية في حفل افتتاح المهرجان

مهرجان جربة للسينما العربية أسسته وتنظمه جمعية «ثقافة بلا حدود» برئاسة المحامية آثار الماقوري، وخلال دورته الأولى جرى تكريم المخرج خيري بشارة والفنانة إلهام شاهين، وحمادة هلال والفنانة بشرى والمخرج أحمد نور.

المهرجان تديره عبلة الأسود

المهرجان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي للخطوط الجوية التونسية الراعي الرسمي للمهرجان.

ويمثل مصر في المهرجان فيلم 2 شارع طلعت حرب، بمشاركة كل من مجدي أحمد علي وياسمين الخطيب وأحمد مجدي وشريف حلمي ومن اخراج مجدي أحمد علي.