تكريم التونسية منى نور الدين فى حفل افتتاح مهرجان جربة

تكرم إدارة مهرجان جربة للسينما العربية في نسختها الثانية، الفنانة التونسية منى نور الدين عن مجهوداتها ودورها الكبير في السينما التونسية.

منى نور الدين رمز من رموز المسرح التونسي

كانت إدارة المهرجان، اختارت منى لكي تكون الرئيس الشرفي للمهرجان، بجانب تكريمها الذي من المقرر أن ينطلق اليوم، وذلك لدورها الكبير في السينما والمسرح التونسي.

تحدثت عبلة الأسود مديرة المهرجان لـ«الوطن»: «منى نور الدين هي رئيس شرفي للمهرجان، وهي رمز من رموز المسرح التونسي، وفكرة اختيار رئيس شرفي للمهرجان لم يكن موجودا من قبل في المهرجانات السينمائية التونسية، وهو تقليد أحببته في مصر، واحببت أن أنقله لتونس لكي يكون نموذج فيما بعد".

الدورة الثانية للمهرجان من يوم 18 يونيو إلى 24 يونيو 2023

ومن المقرر انطلاق الدورة الثانية للمهرجان من يوم 18 يونيو إلى 24 يونيو 2023 في جزيرة «جربة» السياحية بجنوب مدينة تونس، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي للخطوط الجوية التونسية الراعي الرسمي للمهرجان.