لميس جابر ضيفة برنامج «الشاهد» الليلة

تحل الدكتورة لميس جابر الروائية والكاتبة الصحفية، ضيفة الليلة، على الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد علي قناة اكسترا نيوز، وحديث حول شهادتها عن أحداث ثورة 30 يونيو.

مواقف لميس جابر من تنظيم الإخوان الإرهابي

وتسرد الدكتورة لميس جابر، مواقفها من جماعة الإخوان المسلمين والتاريخ الدموي للجماعة، وأيضًا تحليل لفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وصولًا لأحداث الثورة.

ويعد برنامج الشاهد الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

مواعيد برنامج الشاهد

ويذاع برنامج الشاهد يوميا على قناة إكسترا نيوز بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.