يحيى الفخراني في حفل تكريمه: «حبيت زوجتي لميس جابر على أغاني أم كلثوم»

حرصت الدكتورة لميس جابر، زوجة الفنان يحيي الفخراني، على حضور حفل تكريمه من ملتقى القاهرة للسينما والدراما، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية، بصحبة أولادهما وأحفادهما.

وقال يحيى الفخراني، على هامش حفل التكريم، إنه أحب زوجته لميس جابر، على نغمات كوكب الشرق أم كلثوم، كما أنه يحب عبدالحليم حافظ.

ليلى علوي تهتف لحظة دخول الفخراني: «بنحبك يا يحيى»

ويشهد حفل التكريم حضور عدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ليلي علوي، سميرة عبدالعزيز، أحمد عبدالعزيز، وهشام عباس.

وشهدت لحظة دخول يحيى الفخراني إلى مسرح تكريمه، تفاعلا من الحضور، وقالت ليلى علوي بصوت عالٍ: «بنحبك يا يحيى».

هشام عباس ووائل الفشني يقدمان فقرة فنية في حفل تكريم الفخراني

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم قدمت الإعلامية شافكي المنيري، الحفل، بكلمات مدح في الفنان يحيى الفخراني.

ويتضمن حفل تكريم الفنان يحيى الفخراني، فقرة غنائية للمطربين هشام عباس ووائل الفشني.