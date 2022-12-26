لميس جابر.. تسرد الأحداث التاريخية في «خمسينة شاي» على 9090

تُعد الدكتورة لميس جابر، واحدة من أبرز مُقدمي البرامج عبر إذاعة 9090، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار فترة إذاعته، كونها تُقدم سردًا لأهم الأحداث التاريخية التي شهدتها مصر، بشكلٍ بسيط، وذلك بجانب مشاركات المستمعين من خلال الرسائل والاتصالات والاسترسال عن حكاية من التاريخ.

واحتفلت أسرة الراديو 9090، بالسنة العاشرة على انطلاقة الراديو، التي يتخذها «هواها مصري» شعارًا له، وفي ضوء ذلك، ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الدكتورة لميس جابر، مُقدمة برنامج «خمسينة شاي»، وهي كالتالي:

- كاتبة وأديبة مصرية انضمت إلى راديو 9090 عام 2012.

- تقدم برنامج «خمسينة شاي» يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً ولمدة ساعتين.

- يتضمن برنامج لميس جابر، سردًا لأحداث مهمة في تاريخ مصر.

- تعمل طبيبة بجانب عملها كصحفية وكاتبة.

- أشهر أعمالها التليفزيونية مسلسل «الملك فاروق» 2007، وفيلم «مبروك وبلبل» 1998.