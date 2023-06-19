كيفية أداء صلاة عيد الأضحى بالصور والفيديو.. الإفتاء توضح

أيام قليلة تفصلنا عن بداية عيد الأضحى المبارك، ولذلك يتساءل الكثيرون عن كيفية أداء صلاة عيد الأضحى بالصور، وذلك لأداء الصلاة بالطريقة الصحيحة التي أمرنا الله عز وجل بها.

وبخصوص كيفية أداء صلاة عيد الأضحى بالصور، فقد أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان سابق له بأن صلاة العيد هي سُنَّة مؤكدة في الأصل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويبدأ وقتها من بعد شروق الشمس بتلت ساعة حتى وتستمر حتى قبل أذان الظُّهر بثلث ساعة ولكن في حال إذا دخل وقت الظهر فلا تصلى صلاة العيد.

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى بالصور

وعن كيفية أداء صلاة عيد الأضحى بالصور، أوضح المركز العالمي للفتوى أن صلاة العيد في الأصل ركعتان، فيبدأ الإمام بدعاء الاستفتاح وهو أمر مُستحب، ثم يكبر بعده 7 تكبيرات ولأبد من رفع يده ويجعلها حذو منكبيه، ويقوم الشخص المأموم مثل الإمام بالظبط، كما أنه يُستحب أن يثول الإمام بين كل تكبيرة وتكبيرة «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)، ثم يبدأ في سورة الفاتحة، وبعض الآيات من القرآن الكريم مثل سورة الأعلى أو غيره من السور.

ونوه المركز العالمي أنه في الركعة الثانية يجب على المسلم أن يُكبر خمسَ تكبيرات بعد تكبيرة القيام ثم يقرأ صورة الفاتحة وبعض الآيات من القرآن الكريم ويُستحب أن يقرأ سورة الغاشية ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة الطبيعية، وينتهى ممن الركوع والسجود ثم يسلم لقراءة التشهد وينهي الصلاة.