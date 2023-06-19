الجامعات الخاصة: انتظام أعمال قبول الطلاب المحولين من السودان وروسيا

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والدولية، أن الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء في استقبال الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المختلفة وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها، لافتا إلى انتظام العمل دون رصد أي مشكلات وأن الأمور مستمرة حتى أول من أكتوبر في استقبال الطلاب بمختلف الكليات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأضاف أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعات الخاصة والأهلية استقبلت حتى الآن أكثر من 15 ألف طالب وطالبة التحقوا بالكليات المختلفة وفقا للضوابط المعمول بها، لافتا إلى أن التقديم مستمر وأنه يجرى حالياً فحص الأوراق والملفات الخاصة بالطلاب.

وتستعد الجامعات الخاصة والأهلية لتنسيق الجامعات 2023 لطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والتي من المقرر أن تبدأ الاستعدادات له مباشرة عقب امتحانات الثانوية العامة على أن تبدأ أعمال التنسيق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلان الحدود الدنيا للقبول.