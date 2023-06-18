«الشعب الجمهوري» يطالب بتعديل قانون الجامعات والتوسع في البعثات العلمية

قالت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن حقوق البحث العلمي وإعطاء مساحة للباحثين ضرورة، مشيرة إلى أهمية العمل على تطبيق حقوق الملكية الفكرية، والعمل على تبادل المعلومات الأكاديمية لدعم البحث العلمي.

اجتماع لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني

وأضافت خلال كلمتها في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن قانون تنظيم الجامعات قديم ولا بد من تحديثه والعمل على تعديله وفقا للتطورات التي شهدها قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي.

وطالبت بدعم المبتكرين بمفهومه الحديث والتوسع في البعثات العلمية وتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية والعمل على إتاحة البيانات إلكترونيا وتفعيل دور بنك المعرفة في توفير المواد العلمية المطلوبة للباحثين وخاصة المتعلقة بالجهات الحكومية.

وقالت إنه يجب إتاحة الفرصة للباحثين للقيام بدورهم الإيجابي، مطالبة بأن يكون هناك جزء لتبادل المعلومات الأكاديمية داخل قانون حرية تداول المعلومات، والتفاعل بين الجامعات وإيجاد بحث علمي مشترك وفرق مشتركة، وضرورة أن تعيد الجهات والأكاديميات ذات الصلة النظر في المواد التي تتعلق بأدائها.

حزب «المصريين الأحرار» يطالب بإنشاء مدينة للدراسات البحثية

بدوره، أكد هاني محمد مهنى ممثل حزب «المصريين الأحرار»، أهمية تبسيط وتسريع الإجراءات أمام الباحثين والأكاديميين، وتشجيع فكرة إقامة مدينة للدراسات البحثية لإثراء السياحة العلمية والبحثية.

وأوصى بأن يكون هناك سياسة مالية لكل مؤسسة علمية وبحثية من أجل تطبيق شراكات مختلفة.