مصرع شخص بطعنة نافذة في القلب بسبب مشادة كلامية بالمنصورة

لقي شخص مصرعه في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، نتيجة طعنة نافذة في القلب أودت بحياته في الحال، بعد مشاجرة مع آخر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشادة كلامية تسببت في مصرع شخص

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بلاغا من قسم شرطة المنصورة يفيد بمصرع شخص إثر تلقيه طعنة نافذة في القلب أودت بحياته من أحد الأشخاص في منطقة مساكن العبور بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان الواقعة وبالفحص والتحريات تبين مصرع «إسلام. أ.س»، 27 عاما، مقيم بمدينة المنصورة، بسبب مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص تطورت لمشاجرة أدت إلى طعنه بآلة حادة «مطواة» نافذة في القلب أدت إلى مصرعه في الحال، وهروب الجاني، وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لاستكمال التحقيقات، وجرى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثيف البحث عن الجاني وإلقاء القبض عليه.

إحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وتكثيف الجهود للبحث عن القاتل.