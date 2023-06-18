7 خدمات جنائية تقدمها مكاتب النيابة العامة الرقمية للمواطنين.. اعرفها

توفر النيابة العامة مكاتب رقمية تُقدم العديد من الخدمات إلى المواطنين بشكل إلكتروني، ومن أبرز ما تقدمه خدمات النيابة الجنائية، لذا تستعرض «الوطن» قائمة خدمات النيابة الجنائية التي يتم تقديمها في مكاتب النيابة العامة الرقمية، وأبرز فرعها في مول «سيتي ستارز» بمدينة نصر في القاهرة.

خدمات النيابة الجنائية المقدمة في المكاتب الرقمية

1 - تقديم عريضة أو شكوى إلى المكتب الفني الخاص بالنائب العام.

2 - تقديم تظلم إلى المكتب الفني الخاص بالنائب العام.

3 - تقديم التماس يتضمن إعادة النظر إلى المكتب الفني الخاص بالنائب العام.

4 - الاستعلام عن حالة كل من العرائض والتظلمات والتماسات والشكاوي وإعادة النظر، ويتم تقديمهم إلى المكتب الفني الخاص بالنائب العام.

5 - تقديم تظلم إلى نيابة الاستئناف.

6 - الاستعلام عن حالة كل من العرائض والتظلمات والشكاوي، ويتم تقديمها إلى نيابة الاستئناف.

7 - استخراج كل من شهادة من الجدول أو صورة رسمية من الأحكام القضائية والقضايا.

مواعيد عمل مكاتب النيابة العامة الرقمية

وتعمل مكاتب النيابة العامة الرقمية على مدار أيام الأسبوع، حيث تفتح أبوابها أمام المواطنين في الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساء.