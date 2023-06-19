مصطفى قمر يشيد بمدير تصوير فيلم «أولاد حريم كريم»: بطل وراء الكاميرا

أشاد الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بمدير تصوير فيلمه الجديد أولاد حريم كريم والذي يجرى تصويره حاليا.

ونشر مصطفى قمر صوره تجمعه بمدير التصوير معلقا: البطل اللي وراء الكاميرا اللي بيتسند عليه الأستاذ علي إدريس هو مدير التصوير العبقري الأستاذ أحمد حسين ماشاء الله الصور حتنطق ادعولنا مافيش نوم أولاد حريم كريم.

فيلم أولاد حريم كريم

فيلم «أولاد حريم كريم» هو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وشارك في بطولة الجزء الأول علا غانم، ريهام عبد الغفور، ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، داليا البحيري، إدوارد، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.