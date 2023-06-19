هزات أرضية تضرب عدة دول بينها اليونان وسويسرا

ضرب زلزال بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، اليونان، على عمق كيلو متر واحد تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها على موقعه الإلكتروني، إن بؤرة زلزال اليونان، وقعت على مسافة 28 كيلومتر جنوب غرب كاستوريا شمال اليونان، و 110 كيلومتر جنوب شرق إلباسان بألبانيا.

وفي تركيا، ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر شرق البلاد، بعمق 5 كيلومترات.وأظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 29 كيلومتر جنوب غرب ملطية بمنطقة شرق الأناضول و20 كيلومتر شمال شرق دوجانشهير.

زلزال ضعيف يضرب سويسرا.. أقل من درجة على مقياس ريختر

ضرب زلزال ضعيف بقوة 0.9 درجة على مقياس ريختر، سويسرا، على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض، دون ورود أنباء عن حدوث أضرار أو إصابات جراء زلزال سويسرا.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة زلزال سويسرا على مسافة 19 كيلومترا جنوب شرق ميرينجن، و78 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من برن.